3 زوارق لـ «فريق أبوظبي» في جولة الصين

أبوظبي (الاتحاد)

غادرت أمس بعثة فريق أبوظبي متوجهة إلى مدينة هاربين الصينية للمشاركة في الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي تقام في هذه المدينة للسنة الثانية على التوالي، حيث يشارك الفريق بـ 3 زوارق.

ويرأس البعثة سالم الرميثي، وتضم المتسابقين ثاني القمزي وراشد القمزي ومتسابق الفورمولا4 محمد المحيربي، بالإضافة للمشرف الفني لزوارق الفريق ناصر الظاهري، وأيضاً توجد بعثة من قناة ياس لتغطية الجولة.

وتنطلق المنافسات مع الفحص الفني والتسجيل الرسمي في السباق بعد غدٍ، ويقام يوم السبت سباق أفضل زمن، فيما يقام السباق الرئيس الأحد.

وكانت الجولة الأولى من البطولة قد أقيمت في مدينة بورتيماو البرتغالية والتي لم يوفق الفريق خلالها في الوجود بمنصات التتويج بحلول كاريلا في المركز الرابع، ولكنه فاز بلقب الجولة الثانية والتي أقيمت في مدينة إيفيان في فرنسا، ليقفز في الترتيب العام إلى المركز الثاني، فيما لم يوفق القمزي في إحراز أي مركز متقدم في الجولات الماضية.