40 دراجاً في مغامرة «كثبان الظفرة»

أبوظبي (الاتحاد)

نظم فريق الوثبة للدراجات الهوائية سباقاً مجتمعياً لتحدي كثبان الظفرة الرملية، حيث شارك فيه 40 دراجاً تم تقسيمهم إلى 4 فئات محترفين وهواة وإناث وصغار. وقطع الدراجون مسافة 12 كلم وسط كثبان منطقه ليوا، بدايةً من فندق تلال ليوا والعودة إلى نقطه البداية.

وتعد هذه الفعالية الثالثة للفريق منذ تدشينه رسمياً في أبريل الماضي، وهي تدخل ضمن الاستراتيجية الرامية لنشر الرياضة بشكل عام، والدراجات الهوائية في الدولة بشكل خاص، لما لها من أثر إيجابي على صحة الفرد في المجتمع. ويسعى الفريق لإقامة مثل هذه الفعالية شهرياً بمختلف مناطق الدولة.

وأكد الدراج سعيد بن دمينه المنصوري أن الهدف من هذه الفعالية إبراز أهمية الرياضة، وأنه يمكن ممارستها من قبل الصغار والكبار في مختلف الأماكن، ولا توجد هناك أي معوقات أمامها.

وقال: الفريق يطمح إلى نشر رياضة الدراجات الهوائية في منطقة الظفرة وإنشاء مسارات خاصة بها في أنحاء المنطقة.

وثمن المنصوري دور نادي أبوظبي للدراجات الهوائية في تشجيع هذه الرياضة، ما يتماشى مع أهداف النادي لنشر اللعبة بين أوساط المجتمع.