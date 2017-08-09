تجديد عقود 7 دراجين من فريق الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)
أعلن فريق الإمارات تجديد عقد سبعة دراجين مع الفريق، في وقت وقع كل من الكرواتي كريستيان دوراسيك، والإيطاليين ماتيو بونو وسيموني بيتيللي على تمديد عقودهم لعامين جديدين، في حين جدد كل من اسيموني كونسوني وفيلريو كونتي وماركو ماركاتو عقودهم لعام جديد.
ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع عقود مع ثلاثة دراجين شباب متدربين، هم سيد ليزدي، وألكساندر ريابوشنكو، وفرانشسكو رومانو، الذين انضموا جميعاً إلى الفريق ابتداءً من الأول من أغسطس.
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وأضاف: لقد أثبت الدراجون السبعة الذين تم تجديد عقودهم أنهم يتمتعون بالمهارات والقدرات اللازمة لمشروعنا، وبالقيم التي يقوم عليها، نحن سعداء بوجودهم معنا.