تجديد عقود 7 دراجين من فريق الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن فريق الإمارات تجديد عقد سبعة دراجين مع الفريق، في وقت وقع كل من الكرواتي كريستيان دوراسيك، والإيطاليين ماتيو بونو وسيموني بيتيللي على تمديد عقودهم لعامين جديدين، في حين جدد كل من اسيموني كونسوني وفيلريو كونتي وماركو ماركاتو عقودهم لعام جديد.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب توقيع عقود مع ثلاثة دراجين شباب متدربين، هم سيد ليزدي، وألكساندر ريابوشنكو، وفرانشسكو رومانو، الذين انضموا جميعاً إلى الفريق ابتداءً من الأول من أغسطس.

وقال مدير الفريق كارلو ساروني: نواصل تقدمنا بخطى وئيدة نحو هدفنا المتمثل في بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق الإنجازات، وفي سبيل الوصول إلى أهدافنا المحددة، نقوم ببناء أركان الفريق على أسس متينة.

وأضاف: لقد أثبت الدراجون السبعة الذين تم تجديد عقودهم أنهم يتمتعون بالمهارات والقدرات اللازمة لمشروعنا، وبالقيم التي يقوم عليها، نحن سعداء بوجودهم معنا.