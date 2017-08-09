«سارة» تخوض تحدي «بري اركا» في «لاتست»

أبوظبي (الاتحاد)

تخوض المهرة «سارة» لـ «ياس» لإدارة سباقات الخيل العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحدي سباق «بري اركا» لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة، الذي يقام في مضمار «لاتست دو بوش» الفرنسي عصر اليوم، وتشارك فيه 10 أمهار ومهرات في سن أربع سنوات فقط، ويبلغ إجمالي جوائزه المالية 14 ألف يورو.

ويقود «سارة» المنحدرة من نسل «كوازر» والفرس«دريدا» ابنة «ديمارش»، الفارس جان بيرنارد ايجوم، وتشرف عليها المدربة إليزابيث بيرنارد، وخاضت «سارة» 6 سباقات فازت خلالها بالمركز الأول مرة واحدة، وحلت في المركز الثاني مرتين، والمركز الثالث مرة.

وكانت «سارة»، بإشراف إليزابيث بيرنارد وقيادة لوكا مانيزي، قد فازت بلقب سباق جائزة ميدان لمسافة 2000 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فقط، الذي جرى في مضمار سان روسور الإيطالي نوفمبر الماضي، ضمن فعاليات يوم مضمار ميدان الذي تألف من 7 أشواط، خصص منها شوطان للخيول العربية الأصيلة و5 أشواط للخيول المهجنة الأصيلة.

وتفوقت «سارة» بفارق كبير وبسهولة بالغة عن «هوريكان شيا» لاسبا أس أر أل، وبإشراف اتزوري أدريانو وقيادة السيو ساتا، فيما جاء في المركز الثالث «أورك دي جالورا» لدي كلوديا أس يس كابريلا، وبإشراف ناردوزي ماسيمليانو، وقيادة جافينو سانا.

وحلت «سارة» في المركز الثالث في سباق بري فال دافور لمسافة 2100 متر بمضمار تاربس، ثم في المركز الثاني في سباق بري آيشا لمسافة 2300 متر بمضمار داكس، وفي آخر مشاركة حلت في المركز الثاني في سباق بري ماندورو لمسافة 1900 متر في مضمار لاتست دوبوش.

ومن أبرز الخيول المتحدية في السباق «ديسيه» لأوليفييه مارتنيه، و«دجكت دو لاردوس» لفيليب منير، و«جبل أرامون» لفايظ العلويط، و«جيديد دو فورجيه» لجاكلين لاجير.