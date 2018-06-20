قرقاش: قطر لم تحسب أضرار خبر اتصال تميم بروحاني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار إعلان الاتصال الذي جرى بين أمير قطر تميم بن حمد، والرئيس الإيراني حسن روحاني، على الرأي العام المحليّ والخليجي، مؤكداً أن هذا التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات ليس بالمستغرب، فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح.

وأشار إلى أن المواطن القطري غير راضٍ عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده من طهران. وشدد على أن عزلة قطر مسؤول عنها التوجهات السياسية الباطنية لقيادته.

وقال معاليه في تغريدات على حسابه بموقع «تويتر»: «أعتقد أن الحكومة القطرية لم تحسب بدقة أضرار خبر اتصال الشيخ تميم وحديثه مع الرئيس الإيراني على الرأي العام المحليّ والخليجي، والإشكالية حين تكون المكابرة والعناد موقفاً شخصياً وليس موقفاً وطنياً».

وأضاف معاليه، «التواصل القطري الإيراني على أعلى المستويات والتوافق في الطرح والرأي كما أوردته وكالة مهر الإيرانية ليس بالمستغرب، فما هو إلا انتقال من المستور إلى المفضوح، هو توجه انتهازي ملتبس في دعم الحوثي وغيره من المواقف ولعله لا يعبر عن قناعات المواطن». وأوضح معاليه، «لا أتصور أن المواطن القطري راضٍ عن دعم حكومته للحوثي أو تقارب بلاده من طهران، كما أنه لم يرض قبلاً بتطبيع بلاده مع إسرائيل أو علاقاتها مع حزب الله، عزل القطري عن محيطه مسؤول عنها التوجهات السياسية الباطنية لقيادته». ومضى قائلاً، «الانفصام في الموقف سيبدو واضحاً بين فرحة المواطن القطري لسقوط مطار الحديدة والهزائم المتلاحقة للحوثي وموقف حكومته وإعلامه المؤيد للحوثي، لا يمكن أن ينجح فصل القطري عن محيطه».