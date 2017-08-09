«الأستاذ» سالم وإسحاق في صدارة الرجال

الشارقة (الاتحاد)

واصل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن انتصاراته في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج المقامة في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بعدما تغلب في الجولة الرابعة لمسابقة الرجال على عمر نعمان، ليخلط أوراق القمة، خاصة أن عمر نعمان تصدر البطولة حتى الجولة الثالثة. ويتقاسم سالم الصدارة برصيد 3.5 نقطة مع سعيد إسحاق الذي سجل نفس الرصيد، وتراجع عمر نعمان للمركز الثالث برصيد 3 نقاط. وفاز أحمد الرميثي على ماجد علي العبدولي في افتتاح الجولة الرابعة لمسابقة تحت 20 سنة، كما فاز سلطان إبراهيم على علي راشد، فيما تعادل أحمد فريد مع فهد الزرعوني، وتصدر سلطان المسابقة برصيد 3.5 نقطة، متساوياً مع فهد الزرعوني، وأحمد فريد في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفاز طلال الحمادي على عبدالله الشاعري في الجولة الرابعة لمسابقة تحت 18 سنة، وعلي عبدالعزيز على محمد مرشول، في نفس الجولة.

وفي مسابقة تحت 16 سنة، تعادل عبدالعزيز صالح مع أحمد راشد الحفيتي، وسيف أحمد مع سالم أحمد سالم، وتعادل حمد بدر مع نواف علي المنصوري، وفاز علي حمدان الشريفي على عبدالله عارف، وفاز عمران الحوسني على سعيد طارق الطاهر.

وواصلت آمنة نعمان سيطرتها على مسابقة الفتيات، المقامة بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بعدما فازت في الجولة الرابعة على فاطمة الحمادي، لتواصل صدارتها على المسابقة، كما فازت وافية درويش على بشاير خليل، وتفوقت نورا محمد صالح على عبير علي، وفازت عائشة الزرعوني على عليا رضوان.

وفي مسابقة تحت 18 سنة للإناث، فازت وديمة الكلباني على حمدة الحوسني، وتعادلت روضة فرج مع كلثم الشامسي، وفازت موزة المعمري على منال الحمادي وشيماء نعمان على منى الحمادي، وفي مسابقة تحت 16 سنة، فازت شمسة السكار على ريم خليل ومريم عيسى على نورا توير وياسمين علي على نورا صالح.

وتفوقت أمل فاضل الشامسي على فاطمة الوهابي في مسابقة تحت 14 سنة للإناث، كما فازت عائشة ناصر الشامسي على سبأ رضوان وريان محمد حسن على مريم حسن الحمادي، وتعادلت ميثاء عيسى الطنيجي مع غالية محمد.

وفازت أحلام راشد على زينب المعمري في مسابقة تحت 12 سنة، وتعادلت حنان خليل مع فاطمة سيف العلي ولطيفة الدرمكي على ميرة حسن الحمادي، وفازت شمسة أنور على مهرة العلي في مسابقة تحت 10 سنوات، ومهرة الرميثي على أبرار المازمي.