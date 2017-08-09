الاتحاد المصري يرد بالقانون على أزمة النهائي العربي

القاهرة (الاتحاد)

أصدر اتحاد الكرة المصري لكرة القدم بياناً بمناسبة انتهاء البطولة العربية للأندية، توجه خلاله بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إنجاح البطولة التي استضافتها مصر على أرضها.

وأضاف البيان: الاتحاد المصري إذ يتوجه بهذا الشكر ليثمن موقف الاتحاد العربي على ثقته الكبيرة، وإصراره على إقامة البطولة في مصر، كما يثمن الجهود الكبيرة التي قامت بها أجهزة الدولة المصرية المعنية بتنظيم البطولة، مما ضمن لها النجاح والتقدير الذي لقيته من كل متابعيها، وفي مقدمتها القوات المسلحة والشرطة وخالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وإذا كان الاتحاد المصري يأسف لما لحق بختام البطولة، من سلوك غير رياضي وغير أخلاقي من النادي الفيصلي الأردني تجاه الحكم الدولي المصري إبراهيم نور الدين، فإنه على يقين من أن الاتحاد العربي لن يتوانى في اتخاذ ما يلزم لمواجهة كل التصرفات المسيئة في حق البطولة والتحكيم والبلد المنظم.

كما أن الاتحاد المصري على يقين من أن القوانين الحاكمة ستضع الأمور في نصابها، بمواجهة ومطاردة ومنع كل الخارجين على القانون.

وفي هذا الصدد فإن الاتحاد المصري يؤكد أن ما حدث لن يهز مشاعر الأخوة مع الشعب الأردني والكرة الأردنية، إلا أن ذلك لن يمنع من أن يأخذ القانون مجراه ضد أي جرم يرتكب في ملاعبنا وضد أي إضرار بالمنشآت الرياضية، حفاظاً على مكانة البطولات العربية لدينا جميعاً.