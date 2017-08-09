مورينيو: سأقاتل لضم بيل

لندن (د ب أ)

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيتصارع مع مدربين آخرين، في سبيل التعاقد مع الويلزي جاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد مع بيل «28 عاماً» في صفقة قياسية عالمية بلغت قيمتها 85 مليون جنيه إسترليني في 2013 قادماً من صفوف توتنهام. وقال مورينيو: إذا شارك فهي إشارة واضحة على استمراره مع ريال مدريد.

وأضاف: مشاركة بيل في المباراة التي تقام في سكوبيه ستعني أنه ضمن خطط المدرب ونادي ريال مدريد، وضمن خططه أيضاً وطموحه للبقاء هناك.

وتابع: في تلك الحالة لن أفكر في الأمر، ولكن إذا لم يكن ضمن خطط النادي فإنني سأحاول أن أكون في انتظاره على الجانب الآخر.

وكان بيل أعرب عن رغبته في البقاء مع ريال مدريد ووقع في أكتوبر الماضي عقداً جديداً مع الفريق حتى 2022.