«الدراجات» ترفع لياقة «شباب أهلي دبي»

وليد فاروق (دبي)

يواصل الفريق الأول بنادي شباب أهلي دبي تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي في هولندا، استعداداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد، والذي سيشارك فيه الفريق بكيانه الجديد منافسات على البطولات المحلية، علاوة على مشاركته في «الملحق» الآسيوي، سعياً للتأهل إلى دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا بنسختها المقبلة.

وما زال التركيز على الجوانب البدنية هو الشغل الشاغل للجهاز الفني للفريق بقيادة الروماني أولاريو كوزمين، حيث ينال الحيز الأكبر من الاهتمام والفقرات التدريبية اليومية خلال المعسكر، وذلك بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والتمهيد لموسم كروي طويل، وفي نفس الوقت توفير أجواء مناسبة تساعد على سرعة الانسجام والتألف بين اللاعبين قبل خوض المنافسات الرسمية.

ومن هذا المنطلق كانت فقرة قيادة الدراجات الهوائية هي الفقرة الأساسية في برنامج التدريب اليومي الصباحي للفريق، مع استغلال للبيئة المحيطة ووجود غابات متاخمة لمقر معسكر الفريق، تساعد على توفير أجواء مناسبه لممارسة هذه الرياضة، التي أبدى فيها اللاعبون اهتماماً وكفاءة كبيرة.

ويحرص كوزمين على تقسيم المجموعة الموجودة في المعسكر إلى مجموعات أصغر، تركز كل منها على جانب محدد، سواء بدني أو تكتيكي أو تدريبات مهارية خاصة بكرة القدم، وذلك خلال الأيام التي لا تشهد إقامة مباريات ودية في المعسكر، من أجل تجهيز أكبر عدد ممكن من كل النواحي.

يذكر أن الفريق خاض حتى الآن مباراتين وديتين في معسكره الخارجي أمام فريقي تي. إي. سي، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في هولندا، وكذلك هيلموند سبورت، وخسرهما بنتيجة 1-3 وصفر -2 على الترتيب، وكان من المفترض أن يخوض مباراة ثالثة أمام فريق سسيلفولدي بعد مباراة هيلموند بفارق 24 ساعة فقط، لكن لم يعرف مصيرها.

وستكون المواجهة المقبلة لشباب أهلي دبي أمام فريق إف سي إيندهوفن، «المنتمي لمدينة إيندهوفن إضافة لفريق بي أس في إيندهوفن الذي يلعب بالدوري الممتاز» وذلك يوم الجمعة المقبل.

وبعدها سيخوض الفريق مباراتين أمام رودا جي سي، وسبارتا سيليكت يوم 20 أغسطس المقبل، قبل العودة إلى دبي، لبدء المرحلة الأخيرة من الإعداد.