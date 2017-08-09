«أكاديمية مدينة زايد» تطلق برامج الكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مدينة زايد الرياضية، وجهة المرافق الرياضية والترفيهية الأبرز في الدولة، عن توسيع برامج التدريب الرياضية عالية الجودة، لتشمل كرة القدم، حيث تنضم الكرة إلى البرنامج الجديد في مقر أكاديمية مدينة زايد الرياضية، بالإضافة إلى برنامجيها الحاليين اللذين يقامان على مدار العام في رياضتي التنس والتزلج على الجليد.

ويستهدف برنامج التدريب على كرة القدم الأعمار بين 4 إلى 14 عاماً بالفئات الثلاث، وهم المبتدئون والهواة والمحترفون، وذلك للمرة الأولى التي يشهد ملعب مدينة زايد الرياضية تدريبات من هذا النوع على أرضه. ومن المقرر أن تُجرى برامج التدريب على كرة القدم خلال الفترة من 10 سبتمبر المقبل حتى 23 يونيو 2018، حيث يضم البرنامج ثلاث مجموعات من المهارات، مستفيداً من المنشآت الرياضية عالية الجودة التي تحتضنها مدينة زايد الرياضية، بالإضافة إلى التدريب المتخصص على أيدي مدربين عالميين معتمدين من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتشمل المجموعات الثلاث المهارات الأساسية: وتهدف إلى اتباع أنماط حياة صحية على امتداد العمر، وذلك من خلال توفير أجواء صحية للتدريب والمتعة، بما يناسب المتدربين في سن العاشرة وما دونها، إضافة إلى مهارات التطور التي تهدف لتحفيز روح التعاون والإلمام باستراتيجيات التنافس.

من جانبه، قال سيف المحيربي، رئيس مدينة زايد الرياضية: تواصل أكاديمية مدينة زايد الرياضية تحقيق النمو والنجاح في إطار حرصها على تعزيز الالتزام بصقل مهارات أبناء الدولة وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي ونشط. وقال: إننا في غاية السعادة بدورنا في تحقيق هذا الهدف، خصوصاً أن الأكاديمية لعبت دوراً مهماً منذ تأسيسها في دعم مبادرات مجتمعية حققت نجاحاً متميزاً.