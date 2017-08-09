«خدمات الخليج» تتوقع 25% ارتفاعاً في مبيعاتها

دبي (الاتحاد)

توقعت شركة خدمات الخليج الفورية التابعة لشركة «مشاريع»، ذراع الاستثمار في قطاع الملكية الخاصة التابعة لشركة «دبي للاستثمار»، تحقيق زيادة بنسبة 25% في مبيعاتها للعام الجاري 2017، حيث يزداد الطلب على الحلول العالية الجودة مع المشاريع الجديدة وعقود التجديد في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حسب بيان أمس.

وتتطلع الشركة التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، إلى توسيع محفظتها، وقامت في هذا الإطار بتنفيذ عدد من المشاريع الفندقية والجامعية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتقوم خدمات الخليج الفورية حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على عقود أعمال الديكور الداخلي لفندق في جداف، وفندق آخر في «جميرا بيتش ريزيدنس»، وجامعة البلمند في مجمع دبي للاستثمار، ومكاتب فيديكس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن العديد من المشاريع الأخرى.

..وبرنامج «الصيرفة والتمويل الإسلامي» يخرّج الدفعة الأولى

دبي (الاتحاد)

أعلن معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية، المعهد الرائد في مجال التعليم والتدريب للقطاع المالي والمصرفي أمس، تخريج الدفعة الأولى من حاملي شهادة الصيرفة والتمويل الإسلامي. وتضم الدفعة الأولى 14 موظفاً من مصرف الإمارات الإسلامي، وذلك بهدف تدريبهم وتأهيلهم للحصول على شهادات تخصصية في «الصيرفة والتمويل الإسلامي»، وذلك بهدف إعداد جيل مؤهل من الموظفين المسلحين بمعرفة متعمقة في المنتجات والخدمات والعمليات المصرفية الإسلامية، وكذلك سوق التمويل الإسلامي والتكافل.

وقال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية: واثقون بأن الخبرات التي يكتسبها الخريجون ستحقق فائدة كبيرة لأهم المؤسسات المالية الإسلامية في المنطقة، وستساعد تلك المؤسسات في تعزيز أدائها العام، مشيراً إلى أن الخريجين اكتسبوا فهماً لسوق رأس المال وعمليات التكافل.