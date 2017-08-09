«دو» تطلق «شريحة الزوار»

دبي (الاتحاد)

أطلقت «دو»، المزود الرائد لخدمات الاتصال وتكنولوجيا المعلومات، شريحة معززة بخيارات فريدة لزوار دولة الإمارات، تتيح لهم الاستمتاع براحة ومرونة أكبر أثناء تنقلهم وزيارتهم الأماكن السياحية في جميع أنحاء الإمارات، حيث تظهر الإحصاءات الحالية أن 7.26 مليون سائح دولي زاروا دولة الإمارات خلال 2017.

ويمكن للزوار من خلال «شريحة الزوار» الاستمتاع بخدمات اتصال ذات قيمة عالية من «دو»، مع مزايا إضافية عديدة إلى جانب الاستمتاع بأوقاتهم في الإمارات. وتوفر الشريحة اعتباراً من 1 أغسطس خصماً بقيمة 20% على أربع رحلات مع شركة النقل الخاصة أوبر، إضافة إلى أسعار حصرية على أهم مناطق الجذب السياحي من خلال تطبيق «دو» وخصماً مميزاً بقيمة 50% عند استئجار السيارات، وخصماً بقيمة 30% عند استئجار السيارات الخاصة والمميزة. ويمكن للزوار الاستمتاع بعرض اتصال خاص للبقاء على تواصل مع عائلاتهم وأحبائهم مقابل 55 درهماً فقط، حيث سيحصلون على 20 دقيقة مرنة و200 ميجابايت من البيانات و20 رسالة SMS مرنة.