«غرفة دبي» تنظم في نوفمبر المقبل المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال

دبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة دبي، الدورة الرابعة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال التي ستعقد يومي 1 و2 نوفمبر المقبل، وتحت عنوان «أفريقيا الغد: جيل جديد من رواد الأعمال». وسيسلط المنتدى على مدار يومين، الضوء على المرحلة المقبلة من مسيرة النمو والتطور الأفريقية، بما في ذلك بزوغ نجم جيل جديد من رواد الأعمال ممن يتطلعون إلى إيجاد حلول مبتكرة لعدد من أبرز التحديات التي تواجه القارة السمراء. وسيتيح المنتدى الفرصة أمام قادة ورواد الأعمال للتعرف أكثر على «أفريقيا الغد» والفرص الاستثمارية وآفاق النمو وتحدياته.

ويستعرض المنتدى في جلساته إمكانية الاستعانة بالتكنولوجيا لتحفيز النمو في أفريقيا، ومناقشة أهمية القطاع الخاص الناشئ، واستكشاف فرص التمويل وإبرام الشراكات مع أهم الشركات الحيوية في أفريقيا. كما يهدف المنتدى إلى تشجيع المزيد من فرص التعاون والاستثمار والتجارة وريادة الأعمال في ومع أفريقيا، وترسيخ مكانة دبي.

وأشار حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إلى أن المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال نجح على مر الدورات السابقة في توطيد مكانته كمنصة مثالية للتواصل بين الأعمال في كل من دبي والمنطقة من جهة، والقارة الأفريقية من جهة أخرى، حيث بات المنتدى أهم الفعاليات العالمية للاستثمار في ومن القارة الأفريقية.