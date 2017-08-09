دبي .. التصرفات العقارية تتجاوز 390 مليار درهم في 18 شهراً

دبي (الاتحاد)

تجاوز إجمالي التصرفات العقارية في دبي 390 مليار درهم منذ بداية 2016 وحتى النصف الأول من العام الجاري، وذلك من خلال 95 ألف معاملة.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تأتي هذه الأرقام لتنشر أجواء من التفاؤل العام في السوق العقاري، ولتدعم آراء الخبراء والمراقبين الذين سبق لهم تأكيد أن السوق العقاري يتجه إلى مرحلة النمو المستدام بعد أن حقق النضج المطلوب». وأضاف أن «الإنجاز الجديد هو تزايد ثقة المستثمرين والجاذبية الاستثمارية لعقارات دبي»، مؤكداً أن «سوق دبي يحمل سمات فريدة تؤهله للتفوق على الأسواق الأخرى».

وفي تفاصيل التصرفات خلال تلك الفترة، استحوذت المبيعات على العدد الأكبر بواقع 67.409 عملية، لثلاث فئات: وهي الأراضي والمباني والوحدات، مسجلة قيمة إجمالية قدرها 165.731 مليار درهم، وسجلت الرهون 22.353 عملية بقيمة إجمالية مقدارها 188.514 مليار درهم، في حين استحوذت التعاملات الأخرى على 6.077 عملية بقيمة زادت على 36 مليار درهم.

من جهة أخرى، يتبين أن تصرفات الوحدات تصدرت المشهد العقاري من حيث العدد، حيث سجلت 63.903 إجراء اقتربت قيمتها من 86 مليار درهم. ومع ذلك نجد أن تصرفات الأراضي كانت سيدة الموقف من حيث القيمة، فمن قرابة 24 ألف إجراء فاقت قيمتها حاجز 283 مليار درهم. أما المباني فقد وصلت تصرفاتها إلى نحو 8 آلاف إجراء بقيمة ناهزت 21 مليار درهم. واختتم ابن مجرن حديثه بقوله: «يتفرد سوق دبي العقاري عن غيره من أسواق المنطقة في سمات عديدة، أبرزها وجود محركات النمو الحقيقية، والعوامل المعززة والجاذبة. وبفضل ذلك، تعزز الطلب على مختلف الشرائح العقارية في السوق. ومن خلال قراءة حركة السوق في الوقت الراهن، وما ينتظر من أحداث وفعاليات مهمة تتعلق باقتراب (إكسبو 2020) من انطلاقته، سيظل هذا الزخم قائماً في المستقبل المنظور، ويمكننا توقع استمرار الموجة الصاعدة، في ظل ارتفاع العائد على الاستثمار العقاري والبيئة التشريعية الصحية».