«أبوظبي للسياحة والثقافة» تُطلق حملة جديدة لاستقطاب الزوار السعوديين

أبوظبي (الاتحاد)

تطلق هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة حملة ترويجية جديدة موجهة لاستقطاب الزوار من المملكة العربية السعودية، بهدف ترسيخ مكانة أبوظبي المتميزة على خريطة السياحة الإقليمية، كوجهةٍ رائدة ومستدامة.

وتضمّ الحملة مجموعة واسعة من المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تجتذب المجتمع السعودي وتتيح فرصة الاستمتاع بباقة متنوعة من التجارب التراثية والثقافية في أبوظبي من شأنها رفد أعداد الزوار من الأسواق المستهدفة خلال عطلة الصيف، وعطلة عيد الأضحى، واحتفالات اليوم الوطني لدولة الإمارات خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري.

وتركز الحملة الترويجية الجديدة على زيادة أعداد الزوار القادمين من المملكة العربية السعودية، إلى جانب الكويت والبحرين وعمان، وإطالة مدة بقائهم في أبوظبي، عبر التركيز على هذه الأسواق لتصبح مساهماً رئيساً في القطاع السياحي على مستوى الإمارة.

وفي هذا الإطار، قال سيف غباش مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «تأتي هذه الحملة الترويجية تتويجاً للعلاقات المتبادلة مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حالة التقارب الثقافي والعادات والتقاليد المشتركة بين دولة الإمارات ممثلة بأبوظبي والسوق الخليجي، خاصة السعودية التي كانت ولا تزال واحدة من أهم الأسواق المستهدفة على مستوى القطاع السياحي في الإمارة».