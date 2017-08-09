920 مليون درهم قرضاً مشتركاً لبنك «رأس الخيمة»



تاريخ النشر: الأربعاء 09 أغسطس 2017 أبوظبي (الاتحاد) فوض بنك رأس الخيمة الوطني المؤسسة العربية المصرفية، وبنكي أبوظبي الأول و«ستاندرد تشارترد» لترتيب قرض مشترك بمبلغ 250 مليون دولار (920 مليون درهم) لمدة 3 سنوات، وذلك بصفة مديري ترتيب مفوضين بصفة أولية ومديري اكتتاب. وتم إطلاق عملية الاكتتاب أمس، ويتوقع انتهاؤها منتصف شهر سبتمبر 2017. وسيستخدم بنك رأس الخيمة الوطني القرض لأغراض تجارية عامة. وقال البنك: إنه تماشياً مع الخطة الاستراتيجية لبنك رأس الخيمة الوطني لتنويع منتجاته لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز القيمة للمساهمين، قام البنك بزيادة تركيزه على أعمال الخزينة والشركات الكبيرة والأعمال المؤسسية. وكان بنك رأس الخيمة الوطني حصل على تصنيف Baa1 «مستقر» من وكالة «موديز» لخدمة المستثمرين، وتصنيف +BBB «مستقر» من وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني.