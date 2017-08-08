الذهن يسترخي بشكل أفضل بين أحضان الطبيعة

د ب أ

ارتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون في الحضر حالياً بشكل كبير عن الماضي، ولكن هؤلاء الأشخاص يفضلون حالياً الخروج إلى الطبيعة في أوقات فراغهم.

وقالت اختصاصية علم النفس الصحي النمساوية المعنية بالبيئة ريناته تسرفينكه: «الذهن يسترخي على النحو الأمثل وسط الخضرة».

وتجري العالمة النمساوية في جامعة فيينا الطبية أبحاثا منذ عقود عن تأثير الطبيعة على الإنسان.

وأوضحت تسرفينكه هذا التأثير بقولها إن الإنسان يضطر للتركيز دائماً في مسار حياته اليومية على شيء ما. وفي الوقت ذاته، يضطر أيضاً للتغاضي عن شيء مزعج -مثل اهتزام الهاتف الجوال- وكلا المهمتين ترهقان الذهن.

وأضافت أن الطبيعية تقدم نوعاً من العالم البديل، وبالأحرى تقدم نوعية العالم الذي يناسب الإنسان بشكل أكبر من البيئة المدنية. وقالت: «الإنسان يتكيف على الإيقاع الذي تقدمه الطبيعة».