%90 زيادة في مبيعات «شياومي» من الهواتف الذكية

حسونة الطيب (أبوظبي)

ارتفعت مبيعات شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بشكل ضخم في مبيعات الهواتف الذكية قارب 90% خلال الربع الأول من 2018، رغم بطء النمو الذي يسود القطاع، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة، لطرح أولي بمليارات الدولارات.

وتشير أحدث الأرقام التي نشرتها الشركة أيضاً، تحقيق عائدات بنحو 34,4 مليار يوان (5,4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 114,6 مليار يوان للسنة الماضية ككل. وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 88%، مقارنة مع الربع نفسه العام الماضي، إلى 23,2 مليار يوان، بحسب فاينانشيال تايمز.

ورغم أن الشركة، لم تفصح عن حجم مبيعات الهواتف الذكية، إلا أن تقديرات مؤسسة «كاونتربوينت» الاستشارية، تشير لمضاعفة شحناتها خلال الربع الأول، من 13,4 مليون وحدة خلال الربع الأول من 2017، لنحو 28,1 مليون في الفترة نفسها العام الجاري. نتيجة لذلك، تضاعفت أيضاً حصة شياومي في السوق العالمية إلى 8%، وفقاً للمؤسسة الاستشارية. رغم ذلك، أعلنت الشركة التي أكملت عامها الثامن والتي لم تصل لمرحلة تحقيق الأرباح بعد، عن خسائر تقدر بنحو 7 مليارات يوان في الربع الأول.

ومع الجهد الذي تبذله الشركة الصينية لصناعة الهواتف الذكية لتعريف نفسها كمنصة تقنية، في ظل نظام يوفر حزمة برامج تشمل، الموسيقى والترفيه والعمليات المالية، تعكس أخر أرقام شياومي اعتمادها الكبير على الأجهزة.