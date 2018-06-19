%90 زيادة في مبيعات «شياومي» من الهواتف الذكية

حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفعت مبيعات شركة شياومي الصينية للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، بشكل ضخم في مبيعات الهواتف الذكية قارب 90% خلال الربع الأول من 2018، رغم بطء النمو الذي يسود القطاع، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة، لطرح أولي بمليارات الدولارات.
وتشير أحدث الأرقام التي نشرتها الشركة أيضاً، تحقيق عائدات بنحو 34,4 مليار يوان (5,4 مليار دولار) في الربع الأول، مقارنة مع 114,6 مليار يوان للسنة الماضية ككل. وارتفعت مبيعات الهواتف الذكية بنسبة 88%، مقارنة مع الربع نفسه العام الماضي، إلى 23,2 مليار يوان، بحسب فاينانشيال تايمز.
|
ومع الجهد الذي تبذله الشركة الصينية لصناعة الهواتف الذكية لتعريف نفسها كمنصة تقنية، في ظل نظام يوفر حزمة برامج تشمل، الموسيقى والترفيه والعمليات المالية، تعكس أخر أرقام شياومي اعتمادها الكبير على الأجهزة.
|