حوت يصطدم بمركب صيد

سيدني (أ ف ب)

أُغمي على رجل وأُصيب ثلاثة آخرون بكسور في الوجه وفي الأضلاع بعدما اصطدم حوت بمركب صيد قبالة شواطئ أستراليا الشمالية، على ما قال قبطان السفينة أمس الاثنين.. وكان الزورق البالغ طوله تسعة أمتار عائداً إلى المرفأ في ويتساندايز في ولاية كوينزلاند وعلى متنه ثمانية ركاب عندما اصطدم به حوت أحدب وقذفه في الهواء. ويهاجر هذا النوع من الحيتان سنوياً شمالا من القطب الجنوبي إلى شواطئ أستراليا الأكثر حراً للتزاوج وقد يصل طولها إلى 16 متراً.

وقال غاليا، إن الحادث لم يحل دون اجتماع ركاب المركب في اليوم التالي لتناول الأسماك التي اصطادوها.