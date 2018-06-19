«صندوق خليفة» يوقع مذكرة تفاهم مع «ماجد الفطيم»

أبوظبي (الاتحاد)

وقع صندوق خليفة لتطوير المشاريع مذكرة تفاهم مع شركة «ماجد الفطيم هايبرماركتس»، لتقديم الدعم للشركات الموردة المدعومة من صندوق خليفة، والتي تقوم بتوريد المواد الغذائية الطازجة ومنتجات البقالة والأجهزة المنزلية الخفيفة والملبوسات والأجهزة الكهربائية إلى سلسلة متاجر كارفور.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار التعاون المشترك والبنّاء بين الطرفين، وفي ظل سعي صندوق خليفة المستمر لتقديم أفضل التسهيلات للمشاريع الإماراتية، وتأمين وصولها إلى الأسواق الجديدة من خلال الاتفاقات الموقعة من أبرز الموردين في السوق المحلي.

وستقوم شركة «ماجد الفطيم هايبرماركتس» بموجب المذكرة باختيار الموردين والبضائع، ومراجعة الأعمال التجارية للموردين وتزويدهم بالتدريب والتوعية اللازمة، بالإضافة إلى توفير قسم لكل مورد مع مراعاتها لقواعد النظافة الصارمة واتباع إجراءات مشددة لسلامة المنتجات التي تعرضها الشركة في متاجرها.

وقال أحمد خلفان مطر الرميثي، مدير أول قسم متابعة المشاريع بصندوق خليفة: «تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز العمل المشترك مع إحدى أبرز العلامات التجارية الرائدة في مجال إدارة وتشغيل متاجر التسوق في دولة الإمارات، وذلك من خلال تقديم التسهيلات للمشاريع المدعومة من قبل الصندوق وبالأخص موردي المنتجات».