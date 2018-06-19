«إحصاء الشارقة» تطلق مسحاً شاملاً لتوفير صورة متكاملة عن اقتصاد الإمارة

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، لتوفير صورة متكاملة عن خصائص ومكونات المؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص، والقطاعات التي تزاول أنشطة اقتصادية غير ربحية، بما ينسجم مع حرص الدائرة على تقديم بيانات إحصائية حديثة تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الإمارة.

وعقدت «إحصاء الشارقة»، مؤخراً، برئاسة الشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير الدائرة، الاجتماع التمهيدي الأول لمشروع المسح، في القصباء، بحضور ممثلي العديد من الدوائر والمؤسسات الحكومية المحلية والاتحادية، بهدف إطلاعهم على مراحل المشروع وخطواته والغايات المرجوة منه.

وخلال الاجتماع، شرح علي محبوب، المستشار الإحصائي في الدائرة، الغاية من مشروع المسح الاقتصادي للإمارة، وأهدافه ومنهجية تنفيذه وطريقة جمع البيانات فيه، التي تعتمد على حجم المنشآت، وأنواع الاستمارات المستخدمة ومكوناتها، والبرنامج الزمني للمشروع ومراحله.

ويسعى المسح الاقتصادي للشارقة إلى تحقيق 12 هدفاً، تتمثل في التعرف على هيكل الصورة الاقتصادية وتوزيعاتها في الإمارة، والتعرف على هيكل الصناعة وتوزيعاتها، حسب الإنتاج السلعية والخدمية حسب نوع النشاط الاقتصادي والقطاع والمنطقة، بالإضافة إلى بيان أعداد العاملين وتصنيفهم وتوزعهم حسب النشاط والقطاع والمنطقة.