314 ألفاً مبيعات الكمبيوتر في الإمارات الربع الأول

يوسف العربي (دبي)

سجلت مبيعات الكمبيوتر في الإمارات 313705 أجهزة بقيمة 680.6 مليون درهم «185.4 مليون دولار» خلال الربع الأول من العام 2018، بحسب إحصائيات مؤسسة «IDC» المتخصصة في أبحاث قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أكدت أن مبيعات الكمبيوتر المحمول طغت على نحو واضح مستحوذة على نحو أكثر من 75% من إجمالي الأجهزة المباعة في الدولة وذلك على حساب الكمبيوتر المكتبي.

وأفادت البيانات الإحصائية للمؤسسة والتي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، بأن السوق المحلية شهدت بيع 232.3 ألف جهاز كمبيوتر محمول، بقيمة 517 مليون درهم خلال الربع الأول من الحالي، مقابل بيع 81.42 ألف جهاز كمبيوتر مكتبي بقيمة إجمالية بلغت نحو 44 مليون درهم.

ووفق «أي دي سي» بلغت متوسط سعر جهاز الكمبيوتر المحمول في الإمارات مطلع العام 2018 نحو 2227 درهماً «607 دولارات» للجهاز مقابل متوسط سعر عند حدود 2000 درهم للجهاز المكتبي وذلك خلال الفترة نفسها. وخلال العام الماضي شهدت السوق المحلية استقراراً ملموساً في مستوى مبيعات أجهزة الكمبيوتر حيث تم شحن 1.4 مليون جهاز كمبيوتر، مقابل 1.407 مليون في العام 2016.

وخليجياً تم بيع 1.78 مليون وحدة من أجهزة الكمبيوتر خلال العام 2017، مقابل 1.77 مليون وحدة خلال العام 2016، مسجلة نسبة نمو سنوي لا تتجاوز 2%.