كيف يمكنك مساعدة طفلك في اتخاذ القرار بنفسه؟

(د ب أ)
من الممكن أن يكون اتخاذ القرارات أمراً صعبا بالنسبة للأطفال، وكثيراً ما يفتقر الآباء للصبر لمساعدة صغارهم في تقدير الإيجابيات والسلبيات الخاصة باختياراتهم.
وقد يكون مثالا تقليديا هو اختيار لعبة واحدة فقط لاخذها معهم إلى الملعب أو المدرسة أو منزل الجدة.
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وتقول دوليك: "غالباً ما يكون الأطفال غير قادرين على تسريع عملية اتخاذ القرار لديهم"، مشيرة إلى أن تضييق خياراتهم يعد فكرة أفضل.
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ومن الممكن أن يساعد ذلك أيضا في اقتراح حل، مثل سؤالهم عما إذا كانوا يرغبون في أن يجعلوا صديقهم يرى لعبة الشاحنة الجديدة الخاصة بهم، لأنهم أحضروا لعبة مختلفة في اليوم السابق.