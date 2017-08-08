بالصور.. محمد بن راشد يشدد على تفعيل دور الشباب في رحلة التحضير لـ «إكسبو 2020 دبي»

دبي (وام)

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أحدث التطورات والمستجدات في أعمال الإنشاء الجارية في موقع إكسبو 2020 دبي وآليات عمل الموظفين والإنجازات المتحققة حتى اليوم على صعيد التحضيرات الجارية للاستضافة، يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي.

وكان في استقبال سموه خلال الزيارة التي قام بها إلى موقع ومكاتب إكسبو 2020 دبي في منطقة دبي الجنوب أمس، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي ريم إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للحدث معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، ومعالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس اللجنة العليا لـ إكسبو 2020 دبي مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، والمهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، وهلال سعيد المري مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بإمارة دبي والمدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، والمهندس خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران، واللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي.