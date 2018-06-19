مقتل نجمي راب أميركيين في حادثي إطلاق نار منفصلين

أ ف ب

قالت الشرطة الأميركية ووسائل إعلام إن اثنين من مغني الراب الصاعدين قتلا في حادثي إطلاق نار منفصلين قرب ميامي وفي مدينة بيتسبرج أمس الاثنين.

ففي ولاية فلوريدا، ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بروارد أن مغني الراب الذي يعرف باسم "إكس إكس إكس تنتيشن" (20 عاما) تعرض لإطلاق نار فيما كان يغادر معرضا للدراجات النارية في منطقة "ديرفيلد بيتش" التي تبعد نحو 64 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميامي.

وأضاف المكتب أن المغني فارق الحياة في وقت لاحق.

وقالت الشرطة على "تويتر"، "تأكد أن الضحية الذكر البالغ هو جاسيح أونفروي البالغ من العمر 20 عاما والمعروف باسم إكس إكس إكس تنتيشن".

وهرب رجلان من مكان الحادث في سيارة داكنة بعد أن فتح أحدهما النار على المغني في واقعة وصفها محققون في بيان بأنها سرقة محتملة فيما يبدو.

وأصدر "إكس إكس إكس تنتيشن" أول ألبوماته في أغسطس آب 2017. أما ألبومه الثاني، فاحتل المركز الأول على قائمة "بيلبورد" لأفضل 200 ألبوم عندما صدر في مارس الماضي.

وفي حادث آخر، ذكرت صحيفة (بيتسبرج بوست-جازيت) ومحطات تلفزيونية محلية أن مغني الراب جيمي وبو توفي بعد إطلاق نار في مدينة بيتسبرج. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

وكانت الأنظار تتجه إلى وبو (21 عاما) بوصفه نجما صاعدا في عالم الراب بالمدينة.