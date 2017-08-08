أستراليا تعثر على طائرة عسكرية أميركية مفقودة

سيدني (رويترز)

قالت وزيرة الدفاع الأسترالية ماريس بين إن سفينة البحث ميلفيل التابعة للبحرية الأسترالية حددت موقع طائرة عسكرية أميركية تحطمت قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد في مطلع الأسبوع، مما أسفر عن اختفاء ثلاثة من مشاة البحرية الأميركية.

وذكرت في بيان أن البحرية ستجري عمليات تحت البحر بمركبات يجري التحكم فيها عن بعد قبل أن تدرس إرسال غطاسين.

وعلقت قوات مشاة البحرية الأميركية عملية البحث عن ثلاثة من أفرادها بعدما تحطمت طائرتهم (إم.في-22 أوسبري) خلال طلعة دورية يوم السبت.

ووصفت مشاة البحرية الأميركية تحطم الطائرة بأنه «حادث مؤسف» وقالت، إن التحقيقات جارية لمعرفة ملابساته.

وكانت البحرية الأميركية قالت في وقت سابق إن الطائرة أقلعت من السفينة الهجومية البرمائية (بونهوم ريتشارد) وكانت في طلعة دورية عندما تحطمت. وتم إنقاذ 23 من أفراد طاقم الطائرة.