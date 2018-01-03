الكاميرون.. مخاطر الانفصال

بولين باكس*

هناك مسعى انفصالي في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون يوشك أن يقع في هوة تمرد كامل التكوين، مما يهدد الاستقرار السياسي في بلاد يحكمها واحد من الرؤساء الأطول بقاء في السلطة في أفريقيا. وقُتل 16 على الأقل من أفراد الأمن في هجمات ألقت الحكومة مسؤوليتها على الحركة الانفصالية، بعد حملة مشددة على أنصار الانفصال الذين حاولوا رفع أعلام دولة يطالبون بها على مباني حكومة الكاميرون في المناطق الناطقة بالإنجليزية في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا في أكتوبر الماضي. وذكرت الحكومة أن نحو 200 رجل حاصروا في ديسمبر نقطة للشرطة شبه العسكرية.

وهذا يعتبر تحولاً خطيراً في الأزمة التي بدأت نحو عام تقريباً باحتجاجات سلمية ضد هيمنة اللغة الفرنسية في المحاكم والمدارس. ويرى «هانز دو ماري هونجوب» من مجموعة الأزمات الدولية أن الهجمات على الجيش «مثلت الناشطين المناهضين للصراع المسلح سابقاً، وأصبح من يريدون حمل السلاح الآن لهم اليد العليا. هناك احتمال حقيقي بنشوب تمرد قد يجعل المناطق الناطقة بالإنجليزية مستعصية على الحكم».

وقضية الانفصال في الكاميرون تردد أصداء توجه عالمي يمتد من كردستان العراق إلى كتالونيا في إسبانيا، حيث قاد الزعماء هناك العام الماضي جهوداً لم تكلل بالنجاح للاستقلال. ونسمع أصداء هذا التوجه أيضاً في أفريقيا، ففي دولة نيجيريا المجاورة ظهرت مطالبات جديدة بإقامة دولة «بيافرا» في جنوب شرق البلاد بعد 50 عاماً من محاولة سابقة أدت إلى حرب أهلية قُتل فيها مليون شخص. وفي كينيا حذرت المعارضة السياسية- التي تشعر بألم جراء خسارتها في الانتخابات، جراء ما تقول إنه نتيجة التزوير- من احتمال سعي بعض المناطق إلى الانفصال.

ودأبت الأقلية الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون والتي تمثل نحو خمس السكان على الشكوى من التهميش على مدار عقود، كما هاجر عدد كبير من أفرادها أصحاب التعليم الراقي إلى الخارج. وتمثل طرق الكاميرون وموانيها شرياناً حيوياً للدول الحبيسة المجاورة مثل دولة تشاد المنتجة للنفط. والجدير بالذكر أن الكاميرون انقسمت بعد الحرب العالمية الأولى إلى منطقة يديرها الفرنسيون ومنطقة أصغر يسيطر عليها البريطانيون.

والعناصر المتشددة في الحركة الاحتجاجية في شمال غرب وجنوب غرب البلاد يطلقون على هذه المناطق «أمبازونيا» ويناقشون على مواقع التواصل الاجتماعي خوض صراع مسلح. وتشير مجموعة الأزمات الدولية التي مقرها بروكسل إلى أن نحو 20% من السكان في المناطق المتضررة يؤيدون فيما يبدو الانفصال.