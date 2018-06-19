أزمة اللاجئين تهدد بانهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا

عواصم (وكالات)

تفاقمت أزمة اللاجئين في ألمانيا أمس إلى حد باتت معه تهدد بانهيار الائتلاف الحاكم، حيث رفضت المستشارة أنجيلا ميركل تحذيرا وجهه وزير داخليتها هورست سيهوفر بإغلاق الحدود أمام المهاجرين اعتبارا من يوليو في حال عدم التوصل لاتفاقات مع قادة الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن. فيما صب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الزيت على النار في هذا الملف قائلا في تغريدات على «تويتر»: «إن الشعب الألماني ينقلب على قادته فيما تهز الهجرة التحالف الهش أساسا في برلين».

فقد حدد وزير الداخلية الألماني بدعم من حزبه الاتحاد الاجتماعي المسيحي (شريك الائتلاف الحاكم)، مهلة أسبوعين للتوصل لاتفاق مع قادة الاتحاد الأوروبي للحد من وصول مزيد من المهاجرين في القمة المقررة 28 و29 يونيو الجاري، وقال مطالبا بتغيير ألمانيا مسارها المتعلق بالهجرة بعد قبولها أكثر من مليون لاجئ «لا يمكنني القول بأننا نمسك بزمام القضية»، وأضاف أنه لم يدرك سوى مؤخرا «أن المهاجرين الذين سبق أن رفضت ألمانيا طلباتهم للجوء، أو منعوا من الدخول مجددا، ما زال يسمح لهم بالدخول»، وتابع قائلاً «في الجوهر، هذه فضيحة». مطالبا بإغلاق الحدود للوافدين الجدد ممن سجلوا بالفعل في دولة أوروبية أخرى، غالبا إيطاليا أو اليونان.

وحذر سيهوفر بأنه من الأساسي أن تتخذ قمة الاتحاد الأوروبي قرارات أخيرا، معتبرا أن الوضع خطير لكنه ما زال من الممكن إيجاد حل له، ومؤكدا أن نيته ليست إسقاط المستشارة. واتهم الحزب، ميركل وحزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي بالتساهل، وقال القيادي في حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الكسندر دوبريندت «ينبغي أن نرسل إشارة للعالم، لم يعد ممكنا أن تضع قدمك في أوروبا من أجل الوصول لألمانيا».

لكن ميركل رفضت التهديد، مشددة على أنه لن يكون هناك مهلة ولن يكون هناك أي إغلاق تلقائي للحدود أمام طالبي اللجوء حتى في حال الفشل على المستوى الأوروبي، وحذرت الوزير وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي من مغبة تحديها قائلة «إنها في النهاية المسؤولة عن سياسات الحكومة». وأضافت «رفض المهاجرين عند حدودنا في قلب أوروبا سيؤدي إلى دومينو ذي نتائج سلبية يمكن أن يضر ألمانيا».