«السلطة»: إسرائيل تصعد في غزة بحجج واهية وكاذبة

رام الله (د ب أ)

اتهمت الحكومة الفلسطينية أمس إسرائيل بالتصعيد في قطاع غزة بحجج «واهية وكاذبة». وقال المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، إن «الحجج والذرائع التي يسوقها الاحتلال لتبرير عدوانه على قطاع غزة واهية وكاذبة ولا تلغي حقيقة استمرار فرض الحصار على أهلنا العزل منذ 11 عاما، واستمرار تصعيد العدوان الشامل ضدهم». وأدان المحمود قصف طائرات إسرائيلية قطاع غزة، معتبرا أن «هذا القصف عدوان جديد يأتي ضمن سياسة التصعيد التي تنفذها حكومة الاحتلال ضد أهلنا وشعبنا البطل في القطاع».

وفي تعقيبه على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه «سيستمر في السيطرة على الضفة الغربية»، وصف المحمود تلك التصريحات بالحمقاء. وقال إن «الاحتلال والدعم والانحياز الأميركي السافر الذي يحظى به سبب جنون العظمة لقادته وأصاب مسؤوليه بالعمى». وأكد أن «كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها الضفة الغربية لن تخضع للاحتلال يوما ولن ترضخ له، وشعبنا يصر على مواصلة نضاله حتى إنهاء الاحتلال ونيل كافة حقوقه المشروعة حسبما نصت عليه القوانين والشرائع الدولية».