فتح الأجواء الأوروبية لـ«فلاي أربيل» بعد حظر الطيران العراقي



تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018 أربيل (الاتحاد، وكالات) أطلقت شركة «فلاي أربيل»، أمس، أولى رحلاتها إلى أوروبا، بعدما استقبل مطار أربيل رحلة من ستوكهولم، بينما أعلنت السلطات أن الناقلة الكردية ستسير رحلات من مطارات بغداد والسليمانية أيضاً، في ظل الحظر الأوروبي على دخول الطائرات العراقية المجال الجوي للبلدان الأعضاء، بسبب عدم توافر معايير سلامة الملاحة الجوية. وأعلنت سلطة الطيران الأوروبي، شمول الخطوط الجوية العراقية بالحظر من الطيران فوق الأجواء الأوروبية، وفق آخر قائمة أصدرتها. وقالت رابطة الطيارين العراقيين في بيان: «إن الحظر الأوروبي على الخطوط الجوية العراقية مستمر بسبب إهمال التحذيرات الموجهة من سلطة الطيران الأوروبية، للشركة».