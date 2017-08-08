يونايتد والريال.. حفلة على شرف «فيليب الثاني»

سكوبيي(أ ف ب)

يسعى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، إلى كسر احتكار الأندية الإسبانية للكأس السوبر الأوروبية، عندما يلاقي منافسه بطل دوري الأبطال ريال مدريد الإسباني على ملعب «فيليب الثاني أرينا» في العاصمة المقدونية سكوبيه.

وكان ريال فاز بلقب المسابقة القارية الأم الموسم المنصرم بفوزه في المباراة النهائية على يوفنتوس في النهائي 4-1، ليصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ ميلان الإيطالي «1990»، بينما توج يونايتد بالدوري الأوروبي للمرة الأولى بفوزه على أياكس أمستردام 2-صفر، ليصبح خامس فريق يحرز الألقاب الأوروبية الثلاثة.

وأحرزت الأندية الإسبانية الكأس السوبر 7 مرات في الأعوام الثمانية الأخيرة عبر أربع فرق هي، إضافة إلى ريال، برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية. ولم تخرج هذه الكأس عن السطوة الإسبانية في المواسم الثلاثة الماضية «ريال 2014 و2016، وبرشلونة 2015».

ولم يخسر أي فريق إسباني هذه المواجهة ضد فريق من خارج إسبانيا منذ سقوط إشبيلية أمام ميلان الإيطالي عام 2007.