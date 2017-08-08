«الزعيم» يواجه دينامو زغرب اليوم

زغرب (الاتحاد)

يختتم العين معسكره بالنمسا، بمواجهة دينامو زغرب، في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت أبوظبي، تعود بعدها بعثة «الزعيم» إلى الدولة، لبدء المرحلة الأخيرة من برامج الإعداد للموسم الجديد، وتتخللها مباراة ودية يوم 15 أغسطس الجاري، وخاض «البنفسج» التجربة الثالثة مساء أمس الأول، ونجح خلالها في التغلب على أتوبرن النمساوي 3 - صفر، وحملت الأهداف توقيع ريان يسلم، ومحمد خلفان، وخالد خلفان.

امتدح مطر عبيد الصهباني، مدير الفريق الأول، مردود اللاعبين الشباب في مباراة أتوبرن، وقال إن أبرز عناوين المواجهة الودية، تمثلت في عودة المدافع الدولي إسماعيل أحمد، والظهير فوزي فايز، بعد أن منحهما زوران ماميتش المدير الفني فرصة اللعب، كما هو الحال بالنسبة للاعبين الشباب، حيث تألفت التشكيلة التي اعتمدها زوران من محمد بوسندة، إسماعيل أحمد، سعيد جمعة، راشد مهير، فراس صالح، سليمان ناصر، محسن عبدالله، محمد خلفان، بندر الأحبابي، ريان يسلم ويوسف أحمد، كما منح فرصة المشاركة لفوزي فايز وحسين عبدالله وخالد خلفان وحمد المنصوري وعلي عيد وعبدالله غمران، واطمأن المدرب على جاهزية إسماعيل وفوزي، ومنح الشباب فرصة مثالية للوقوف على إمكانياتهم.

من ناحية أخرى، استهلت فرق أكاديمية نادي العين أمس، استعداداتها للموسم الجديد في المعسكر الخارجي، حيث استقر فريقا تحت 15 و16 سنة في سلوفاكيا، في حين توجه فريق تحت الـ18 سنة إلى المجر.

وأكد سلطان راشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، المشرف العام على الأكاديمية، أن معايير النجاح الذي حققته فرق أكاديمية العين في الموسم الماضي، ليست مرتبطة بنتائج أو إنجازات على صعيد المراحل السنية فحسب، بل بفضل الاستراتيجية الرائعة التي تجسدها آلية التواصل المثالية بين الجهازين الفني والإداري لفريق الكرة الأول، وفريق عمل أكاديمية الكرة.

وأضاف: يحرص زوران المدير الفني على متابعة فرق أكاديمية الكرة عبر التقارير الفنية والإدارية والزيارات الميدانية، الأمر الذي يمثل حافزاً كبيراً لجميع المواهب بفرق أكاديمية الكرة، وهدفنا في الموسم الحالي، يتمثل في تقديم لاعبين مميزين لفريق الكرة الأول، وتعزيز المقدرات الفنية للاعبي النادي الشباب والناشئين والأشبال، وتطوير عقليتهم الاحترافية.