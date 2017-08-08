تسجيل إلزامي للطائرات من دون طيار بدءاً من الشهر المقبل

دبي (الاتحاد)

أكد عبد الله عبدالقادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الدولة ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل، بصورة إلزامية، تطبيق لائحة الاشتراطات الفنية لتسجيل المنتجات والأنظمة للطائرات والمركبات الجوية دون طيار، التي تستخدم لأغراض ترفيهية أو تجارية، بعد منح التجار والموردين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.

واعتبر المعيني أن اللائحة الإماراتية لمتطلبات واشتراطات السلامة للطائرات دون طيار، تعد الأولى من نوعها عالمياً، وهي خطوة استباقية اتخذتها دولة الإمارات لتقنين هذا السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود تشريع ينظم استيراد وتداول وإنتاج هذا النوع من المنتجات محلياً، وما لذلك من تأثيرات سلبية تتمثل في عرقلة الملاحة الجوية، ما يهدد سلامة الركاب والمسافرين عبر المطارات، فضلاً عن عدم وعي مشغلي هذه الطائرات بعواقب استخدامها بشكل غير آمن وفي الأماكن المحظورة، ما يشكل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية.

وأشار المعيني إلى أن التكاليف المباشرة لمخالفة تعطيل حركة الملاحة الجوية، المترتبة على الاستخدام غير الآمن لمثل هذه الطائرات دون ترخيص، قد تصل إلى 350 ألف درهم عن كل دقيقة، كما أن دراسات أجراها متخصصون في الهيئة أثبتت أن الخسائر المالية تمتد إلى إهدار وقت المسافرين بمعدل 203 مسافرين لكل رحلة طيران.

وشدد المعيني على أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، وضعت في سبيل تجنب كل هذه التحديات، متطلبات فنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، في خطوة استباقية لتنظيم هذا الأمر، وحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أية تبعات سلبية محتملة نتيجة التوسع في استخدامها.