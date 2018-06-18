مصر.. «للحلم بقية»

سان بطرسبرج (د ب أ)

يدرك منتخب مصر أهمية الفوز على روسيا «المضيفة» اليوم، في سان بطرسبورج، في حال أراد الإبقاء على آمال تأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى الدور الثاني لكأس العالم، وللقيام بذلك يحتاج إلى نجاعة هجومية قد يوفرها نجمه العائد من إصابة محمد صلاح.

وبعد أن حقق المنتخب الروسي انطلاقة رائعة في المباراة الافتتاحية يوم الخميس الماضي، يواجه الفريق الآن مهمة يتوقع أن تكون صعبة أمام مصر في ظل العودة المرتقبة لصلاح.

ويلتقي المنتخبان الروسي والمصري مع بعضهما البعض اليوم في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى، والتي شهدت الجولة الأولى من منافساتها فوز روسيا على السعودية 5 - صفر، وهزيمة المنتخب المصري أمام أوروجواي صفر-1.

وكان محمد صلاح غاب عن صفوف المنتخب المصري في مواجهة أوروجواي، بقرار من المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، أرجع فيه السبب إلى عدم رغبته في المخاطرة باللاعب العائد مؤخراً من الإصابة.