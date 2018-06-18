بيبو: القبض على «الدب» يحتاج إلى الشراسة الهجومية

علي معالي (دبي)
يرى خالد بيبو، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا بديل أمام «الفراعنة» في مواجهة «الدب»، إلا الفوز إذا كان يرغب بالفعل في المضي قدماً في المونديال، خاصة أن نتيجة مباراة الجولة الأولى لم تخدم الفريق بخسارته أمام أوروجواي، وتفوق روسيا على السعودية بنتيجة كبيرة، مشيراً إلى أن المباراة الأولى ضاعت من مصر، لأن الأرجنتيني كوبر، المدير الفني، زرع في نفوس اللاعبين، البحث عن التعادل فقط، وهو ما ظهر بوضوح على أرض الواقع خلال أحداث شوطي المباراة.
وقال بيبو: «مباراة اليوم صعبة للغاية، وليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها سهلة، ولكن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان لتحقيق الانتصار، أولها أن تكون الشراسة الهجومية أقوى من الدفاعية، حيث يتميز منتخبنا حالياً بأن لديه شراسة دفاعية على حساب الهجومية، أضف إلى ذلك فإن وجود محمد صلاح في أرض الملعب اليوم يمنح المنتخب ثقله، نظراً للقيمة الكبيرة لهذا اللاعب على مستوى العالم».
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وقال: «يجب عدم تقييم منتخب روسيا على الأداء أمام السعودية، نظراً للمستوى غير المتوقع من «الأخضر»، وبالتالي علينا الحذر الكبير من منافس اليوم، والبحث عن سبل الفوز من خلال قراءة جيدة وتنفيذ هجومي منظم على أرض الواقع».
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وقال: «التفكير بالنقطة جعلنا نخسر العلامة الكاملة، رغم أننا قدمنا مباراة كبيرة وجيدة للغاية، وكنا نستحق على الأقل التعادل، إن لم يكن الفوز».