بيبو: القبض على «الدب» يحتاج إلى الشراسة الهجومية

علي معالي (دبي)

يرى خالد بيبو، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه لا بديل أمام «الفراعنة» في مواجهة «الدب»، إلا الفوز إذا كان يرغب بالفعل في المضي قدماً في المونديال، خاصة أن نتيجة مباراة الجولة الأولى لم تخدم الفريق بخسارته أمام أوروجواي، وتفوق روسيا على السعودية بنتيجة كبيرة، مشيراً إلى أن المباراة الأولى ضاعت من مصر، لأن الأرجنتيني كوبر، المدير الفني، زرع في نفوس اللاعبين، البحث عن التعادل فقط، وهو ما ظهر بوضوح على أرض الواقع خلال أحداث شوطي المباراة.

وقال بيبو: «مباراة اليوم صعبة للغاية، وليست كما يحاول البعض تصويرها بأنها سهلة، ولكن هناك العديد من العوامل التي يجب وضعها في الحسبان لتحقيق الانتصار، أولها أن تكون الشراسة الهجومية أقوى من الدفاعية، حيث يتميز منتخبنا حالياً بأن لديه شراسة دفاعية على حساب الهجومية، أضف إلى ذلك فإن وجود محمد صلاح في أرض الملعب اليوم يمنح المنتخب ثقله، نظراً للقيمة الكبيرة لهذا اللاعب على مستوى العالم».

وأضاف: «يجب الوضع في الحسبان الهجمات المرتدة السريعة لـ «الدب» الروسي، وهو ما شاهدناه في مباراة السعودية، ويملك المنافس أكثر من لاعب قوي منهم ألكسندر جولوفين، أضف إلى ذلك أن الكرات الثابتة ينفذها بشكل جيد للغاية، ولا بد من التأمين الدفاعي المصري، بما لا يقل عن 4 لاعبين، في ظل الكرات المرتدة السريعة للمنافس، ولا بد من العمل على النواحي الهجومية بصورة أكثر، وفرص المكسب يجب أن تكون من البداية».

وقال: «يجب عدم تقييم منتخب روسيا على الأداء أمام السعودية، نظراً للمستوى غير المتوقع من «الأخضر»، وبالتالي علينا الحذر الكبير من منافس اليوم، والبحث عن سبل الفوز من خلال قراءة جيدة وتنفيذ هجومي منظم على أرض الواقع».

وعاد بيبو للمباراة السابقة أمام أوروجواي، وقال: «كان في مقدورنا الفوز، ولكن هناك نقطة مهمة للغاية، وهي ماذا بعد أن نقوم بقطع الكرة من المنافس، وهنا تكمن الخطورة، فمن المفترض في هذه الحالة أن تكون لدينا زيادة عددية في النصف الآخر من الملعب، وهذا لم يحدث، ووجدنا في نهاية المباراة أنه تم استهلاك وردة وتريزيجيه تماماً لكثرة المناورات والتحركات الخاصة بهما على مدار 90 دقيقة، مع عدم وجود مساندة من عبدالله والنني وطارق حامد، ومن طرفي الملعب أحمد فتحي وعبدالشافي».

وقال: «التفكير بالنقطة جعلنا نخسر العلامة الكاملة، رغم أننا قدمنا مباراة كبيرة وجيدة للغاية، وكنا نستحق على الأقل التعادل، إن لم يكن الفوز».