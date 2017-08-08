«أبوظبي للسياحة» : 19% زيادة في طلبات ترخيص الفعاليات

أبوظبي (الاتحاد)

سجّل نظام ترخيص الفعاليات الذي أطلقته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة في وقت سابق من العام الجاري، نمواً غير مسبوق بزيادة في إجمالي طلبات الترخيص بلغت 19.5% خلال الربع الثاني من 2017.

وتتولى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة إدارة نظام ترخيص الفعاليات في الإمارة، حيث يعد هذا النظام منصة متكاملة للجهات المنظمة للفعاليات والهيئات المسؤولة عن استضافة وتنظيم وإدارة الفعاليات.

ومنذ انطلاق النظام، تم تحقيق نمو كبير ضمن قطاع الفعاليات في أبوظبي عبر توحيد آلية منح التراخيص لإقامة الاجتماعات والفعاليات التحفيزية والمعارض والمؤتمرات وتعزيز سرعة تسجيل الطلبات. وتم تسلم 9002 طلب خلال النصف الأول من هذا العام تشمل جميع أنواع الفعاليات.

وسجّل النظام زيادة خلال الربع الثاني من العام 2017، مقارنة بالربع الأول، من 4015 طلباً إلى 4987 طلب إقامة فعالية بنسبة 19.5%، وزيادة من 603 إلى 880 طلب إقامة فعاليات التدريب، وزيادة بنسبة 33.3% في طلبات إقامة ورش العمل وحوالي 2955 طلب إقامة اجتماعات بزيادة 625 بنسبة 26.8% عن الربع الأول، وزيادة 55 طلب إقامة معارض ومؤتمرات بمعدل 19.1% أكثر من وقت تطبيق النظام في الربع الأول من العام الجاري. وقال سلطان الظاهري، المدير التنفيذي لقطاع السياحة بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: «تعتبر أبوظبي وجهة عالمية بارزة في مجال إقامة المعارض وعقد المؤتمرات والفعاليات الترفيهية، وأسهم التطبيق الناجح لنظام ترخيص الفعاليات بشكل رئيس في ارتفاع عدد طلبات الترخيص من خلال تبسيط عملية التقديم والموافقة على التراخيص، ما يلعب دوراً مهماً في دفع نمو قطاعات الترفيه والأعمال في الإمارة. لقد تلقينا عدداً كبيراً من الطلبات من قطاع الأعمال التجارية بشكل خاص، وهذا ما يؤكد مكانة مدينة أبوظبي كواحدة من أهم 100 وجهة عالمية للمؤتمرات والاجتماعات العالمية لقطاع الأعمال التجارية».