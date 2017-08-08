12 مليون مسافر عبروا مطار أبوظبي في النصف الأول

رشا طبيلة (أبوظبي)

ارتفعت حركة المسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.9 مليون مسافر، مقارنة مع 11.8 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 0.7%، حسب بيانات مطارات أبوظبي. وأشارت البيانات إلى أن حركة الطائرات سجلت في النصف الأول 81.9 ألف حركة، بينما سجلت حركة الشحن 368.372 ألف طن.

وفيما يتعلق ببيانات شهر يونيو تعامل مطار أبوظبي الدولي مع 1.76 مليون مسافر مسجلا انخفاضاً بنسبة 5.3% في حركة المرور، مقارنة مع 1.86 مليون مسافر في الشهر نفسه من العام الماضي. وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: «إن هذا الانخفاض له عدة عوامل، منها توقف بعض الرحلات في الشهر الماضي بسبب بعض الأحداث الإقليمية، إضافة إلى تشغيل شركات الطيران رحلاتها الآن بشكل مباشر فقط من وإلى أبوظبي، من دون رحلات عبور.

وأضاف الشامسي» كما يعتبر يونيو من الأشهر الأقل ازدحاماً، مقارنة بموسم السفر وموسم العطلة الصيفية في شهري يوليو وأغسطس».

وتفصيلا حول الوجهات التي سجلت أعلى حركة مسافرين عبر المطار خلال النصف الأول، أشارت البيانات إلى أن الهند تتصدر قائمة الوجهات الأكثر طلباً عبر مطار أبوظبي الدولي بواقع 2.2 مليون مسافر بحصة 18.6%، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 800.4 ألف مسافر بنمو 6.6%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي ،

وبحصة 6.7%، ثم بريطانيا بواقع 737.6 ألف مسافر بنمو 7%، 6.2%، يليه السوق الألماني 651.9 ألف بنمو 3.5% وبحصة 5.1%، ثم السوق الأسترالي بواقع 603.1 ألف مسافر بنمو 12% وحصة 5.1%، ثم السوق الأميركي بواقع 602.8 ألف مسافر بتراجع 2.1% وحصة 5.1%.

وخلال شهر يونيو، كانت أكثر خمس وجهات ازدحاماً من مطار أبوظبي في يونيو، لندن وبومباي ودلهي وجدة ومانيلا، حيث ارتفعت حركة المسافرين إلى العاصمة البريطانية بنسبة 6%، كما ارتفعت الحركة إلى دلهي بنسبة 11%، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. واستقبل مبنى مطار أبوظبي الثالث 75% من إجمالي المسافرين في يونيو، 81% منهم على رحلات الاتحاد للطيران.