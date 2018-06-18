اليابان وكولومبيا .. «موقعة الثأر»

سارانسك (د ب أ)
طوال الفترة الماضية، فرض أكيرا نيشينو المدير الفني للمنتخب الياباني، الكثير من السرية على آليته واختياراته في إعداد الفريق، قبل بطولة كأس العالم 2018، والآن حان وقت استعراض الفريق مدى استفادته من فترة الاستعدادات، عندما يستهل مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكولومبي.
ويسعى «الساموراي» للثأر لهزيمته الثقيلة أمام كولومبيا 1- 4 في المباراة التي جمعت بينهما بدور المجموعات من المونديال الماضي الذي استضافته البرازيل عام 2014.
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وقال نيشينو عقب مباراة باراجواي: «في المباريات الثلاث الأخيرة كنت أركز على تجربة عناصر الفريق فقط، سواء عبر التشكيل أو تحديد قائمة الفريق».
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