«إشراق» توقف نزيف الخسائر وتتحول إلى الربحية

أبوظبي (الاتحاد)

أقر مجلس إدارة شركة «اشراق العقارية» جميع بنوده، بما فيها النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2017، والتي نجحت الشركة خلالها في وضع حد لعامين من الخسائر، بعد أن بلغت أرباحها خلال الفترة المذكورة 636 ألف درهم (خسائر الربع الثاني من العام 2016 بلغت 101.4 مليون درهم).

وقال جاسم الصديقي رئيس مجلس إدارة «إشراق»:«نجحنا في وقف تدفق الخسائر الذي كانت تعاني منه الشركة، ونتطلع قدماً إلى مرحلة جديدة من النمو في أدائنا المالي. ستتمكن «اشراق» بفضل استراتيجيتها الحكيمة في تعزيز نشاطها عبر مشاريعها الحالية، والتخطيط للمزيد من المشاريع المستقبلية، لتحقيق نتائج قوية ترضي طموحات قاعدتها من المستثمرين».

كذلك، وافق مجلس إدارة الشركة على الاستثمار في مشروع عقاري قيد التخطيط، يقع في شارع الشيخ زايد في دبي.