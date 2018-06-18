«السامبا» تتعثر في الانطلاقة للمرة الأولى منذ 40 عاماً

روستوف (رويترز)

انضمت البرازيل إلى منتخبات الصفوة التي فشلت في تحقيق الفوز في افتتاح مشوارها بكأس العالم، بعدما دفعت ثمن خطأ دفاعي خلال ركلة ركنية لتلغي سويسرا هدف التقدم الرائع لفيليب كوتينيو وتفرض التعادل 1-1 أمس الأول.

وتقدم المنتخب البرازيلي بطل العالم خمس مرات عن استحقاق في الشوط الأول، بفضل تسديدة لا تصد من كوتينيو ارتطمت بالقائم البعيد قبل أن تدخل الشباك، لكن فريق المدرب تيتي لم يكن باهراً وفشل في استغلال تقدمه.

واستفاد منتخب سويسرا المنظم من إحدى الفرص القليلة، بعدما تخلى كاسيميرو وميراندا عن مراقبة ستيفن تسوبر لينقض برأسه على كرة أرسلها شيردان شاكيري من ركلة ركنية وحولها إلى الشباك في وقت مبكر بالشوط الثاني.

وسدد كوتينيو وميراندا من مسافة قريبة بجوار القائم، بينما تألق الحارس يان زومر في التصدي لمحاولات نيمار والبديل روبرتو فيرمينو.