«أبوظبي لبناء السفن» تدشن الحوض الجاف العائم في ميناء زايد

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت شركة «أبوظبي لبناء السفن» رسمياً الحوض العائم التابع للشركة في ميناء زايد بأبوظبي.

ويسهم الحوض الجديد، الذي باشر العمل خلال شهر يوليو 2016، في تعزيز قدرات الشركة لتوفير خدمات الإصلاح والصيانة للسفن التجارية، حيث سيتيح الحوض العائم للشركة توفير خدماتها للسفن الأكبر حجماً، وإضافة المزيد من العملاء من قطاعي النفط والغاز. واستقبل الحوض حتى الآن 20 سفينة خضعت لعمليات إصلاح مختلفة شملت أعمالاً كهربائية وميكانيكية، بحسب بيان أمس.

وقال الدكتور خالد المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لبناء السفن»: «نحن سعداء بتدشين الحوض العائم التابع للشركة بحضور مجموعة من أصحاب القرار والمسؤولين والمعنيين في صناعة السفن وخدماتها، ونؤكد أننا في شركة أبوظبي لبناء السفن حريصون على توفير المزيد من أفضل الخدمات لعملائنا بما يتسق مع رؤية إمارة أبوظبي، الرامية إلى التنويع الاقتصادي، وتوفير خدمات جديدة تعزز الاقتصاد الوطني، حيث يعد الحوض العائم الجديد محفزاً رئيساً لخططنا بالتوسع في توفير الخدمات الجديدة».

واستقبل الحوض العائم عدة ٍسفن كان معظمها تجارية خضعت لعمليات إصلاح مختلفة شملت أعمالاً كهربائية وميكانيكية أجريت لها في الحوض.

ويبلغ حجم الحوض 180 متراً طولاً، و30 متراً وعرضاً و6 أمتار ارتفاعاً، بما يعني تمكين الشركة من خدمة سفن بأطوال تصل إلى 180 متراً وبوزن 10,000 طن.