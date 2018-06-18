علي معالي (دبي)

شهدت مباريات اليوم الثالث من كأس العالم صدمة كبيرة لعشاق السامبا والماكينات، حيث خرجت البرازيل بنقطة من مباراة سويسرا في المجموعة الخامسة، ونالت ألمانيا هزيمة صادمة من المكسيك بهدف في المجموعة السادسة، وفيما كان يبدو أن الليلة ستنتهي على إيقاعات السامبا، جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن، وأكدت الساعات السويسرية أنها تعمل بدقة لتحقيق هدفها.

وفي المباراة الأخرى أصبح المنتخب الألماني ثالث حامل لقب على التوالي يفشل بالفوز في مباراته الافتتاحية في كأس العالم، ولكن الأمر المثير للقلق هو أن كلاً من إيطاليا عام 2010 وإسبانيا سنة 2014 تعرّضتا للإقصاء من مرحلة المجموعات، والمؤكد أنه يتوجّب على صاحب اللقب العالمي أربع مرات إعادة حساباته من جديد، إن أراد تجنّب مصير مشابه.

وتشير وقائع المباراة إلى أن منتخب المكسيك والملقب بـ «ال تري كولور» نسبة إلى الألوان الثلاثة في العلم المكسيكي، حقق ما يريده أمام منتخب الماكينات الألمانية، فيما فشل «المانشافت» في جوانب كثيرة لا تتعلق فقط بنتيجة المباراة، ووضح أن المدرب بحاجة لإدخال تغييرات جوهرية قبل المواجهة المقبلة، وهو ما اتفق عليه المحللون ورواد المقاهي والمجالس الرياضية.

من جانبه، قال د. عبدالله مسفر مدرب منتخبنا الوطني الأسبق: مباراة ألمانيا مع المكسيك هي ثاني أجمل المباريات في المونديال حتى الآن من وجهة نظري، بعد لقاء البرتغال وإسبانيا، ونلاحظ أن الوقت الضائع في المباراة كان دقيقة واحدة، وهذا يوضح مدى الجهد وحالة التركيز الكبيرة التي كانت من لاعبي الفريقين، وشاهدنا المباراة وكأنها نهائي رغم أنها أولى خطوات الفريقين في المونديال، وظهر المجهود البدني العالي، إضافة إلى الجانب الخططي الصارم خاصة من المكسيك في رقابة المنافس وكيفية التعامل معهم بشكل جيد.