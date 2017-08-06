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الشاب خالد يشعل المسرح الروماني
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تاريخ النشر: الإثنين 07 أغسطس 2017

صور (لبنان) (رويترز)

بموسيقى الراي ذات الإيقاع النابض وصوته القوي الحماسي، أشعل الجزائري الشاب خالد أركان الملعب الروماني في صور بجنوب لبنان، ليقدم واحدة من أمسيات مهرجانات صور الدولية. وأطل الشاب خالد على الجمهور من خلف الأعمدة الرخامية، ترافقه موسيقى صاخبة وأضواء باهرة، وأسر الحضور الذي جاء من أنحاء لبنان، وعلى مدى ساعتين متواصلتين، قدم الشاب خالد أغنيات لاقت شهرة عالمية، إضافة لباقة من أغانيه الحديثة والقديمة المستوحاة من التراث الجزائري وموسيقى الراي. وتعليقاً على مشاركته في مهرجانات صور، قال الشاب خالد «أنا في صور بلد التاريخ، أتمنى أن أغني في كل البلاد العربية».

     
 

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