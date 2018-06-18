نمو صادرات اليابان للشهر الـ18 على التوالي

طوكيو (رويترز، د ب أ)

نمت الصادرات اليابانية خلال مايو الماضي بنسبة 8.1% سنوياً إلى 6.3 تريليون ين (57.2 مليار دولار)، مدعومة بالطلب القوي على المنتجات اليابانية في الصين، لتواصل الصادرات اليابانية نموها للشهر الـ18 على التوالي.

في الوقت نفسه، زادت الواردات اليابانية بنسبة 14% إلى 6.9 تريليون ين خلال مايو الماضي لتسجل اليابان عجزاً تجارياً لأول مرة منذ 3 أشهر بلغت قيمته 587.3 مليار ين، بحسب بيانات وزارة المالية اليابانية الأولية.

وزادت صادرات اليابان إلى الصين أكبر شركائها التجاريين بنسبة 9.13% سنوياً إلى 27.1 تريليون ين. وفي حين زادت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 5.9% سنوياً إلى 1.1 تريليون ين، لتواصل نموها للشهر الـ16 على التوالي، زادت واردات اليابان من أميركا بنسبة 19.9% إلى 805.2 مليار ين.

وتطالب حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي واشنطن بإعفاء اليابان من الرسوم الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على واردات بلاده من منتجات الصلب والألمنيوم في مارس الماضي.