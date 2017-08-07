الإرهاب الأسود يحوِّل الموصل لمدينة أشباح

بغداد (وكالات)

رغم الانتصار الكبير الذي حققه العراقيون بتحرير مدينة الموصل من سيطرة ما يسمى تنظيم (داعش)، فإن بصمة الإرهاب بدت واضحة المعالم على جدرانها ومعالهما التاريخية، لتظل شاهداً على الإرهاب الذي مارسه التنظيم. فالموصل التي كان تسمى بـ «أم الربيعين»، باتت اليوم عبارة عن أكوام من الأنقاض بعد تسعة أشهر من القتال العنيف لطرد الدواعش، وأصبحت منازلها وأحياؤها حطاماً، فيما تحولت هياكل السيارات المحترقة إلى قطع صغيرة.

وقال عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة الموصل طالب المعماري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن سيطرة (داعش) على الموصل لمدة ثلاث سنوات تسببت في جعلها مدينة مهجورة ومدمرة. وأضاف أن أكثر من 300 مدرسة بحاجة لإعادة الإعمار، موضحاً أن نسبة الدمار بمدينة الموصل «المنكوبة» وصلت إلى 80 في المئة، داعياً المجتمع الدولي إلى مساعدة العراق على إعادة إعمارها.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي أطلقت خطة الحكومة الاتحادية لإعادة إعمار مدينة الموصل بعد تحريرها بشكل كامل من داعش.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في بيان، إن تحرير مدينة الموصل يعني بدء مرحلة جديدة، وهي مرحلة إعادة إعمار المناطق المحررة، مضيفة أن وزارة التخطيط وضعت خطة على مدى عشر سنوات لإعادة الإعمار والتنمية في المناطق المحررة بتكلفة تقدر بنحو 100 مليار دولار.