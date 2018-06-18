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عمليات جني أرباح تزامنت مع تراجع الأسواق العالمية

«ضغوط بيع» الأسهم «القيادية» تقود المؤشرات لمستويات دعم جديدة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 19 يونيو 2018

حاتم فاروق (أبوظبي)

تعرضت مؤشرات الأسواق المالية المحلية خلال جلسة بداية الأسبوع أمس، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، لعمليات جني أرباح وضغوط بيع طالت عدداً من الأسهم «القيادية» بالتزامن مع تراجع معظم مؤشرات الأسواق العالمية، متأثرة من مخاوف المستثمرين من نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة الأميركية والصين.

وقادت عمليات البيع التي طالت معظم الأسهم المدرجة، مؤشرات الأسواق المحلية لاختراق مستويات دعم جديدة، لتتخلى عن مكاسبها المسجلة خلال النصف الأول من الشهر الجاري، رغم تدني أحجام وقيم التداولات، متأثرة بتفاقم المشكلة المتعلقة بشركة «أبراج كابيتال» ولجوء بعض المستثمرين بالشركة لبيع العديد من الأسهم التي تمتلك فيها حصة، وفي مقدمتها سهم «العربية للطيران» الذي تراجع بنسبة تجاوزت الـ 7% مع نهاية الجلسة.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، نحو 307.5 مليون درهم، بعدما تم التعامل مع 155.5 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3497 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 60 شركة مدرجة، ارتفع منها 9 أسهم، فيما تراجعت أسعار 42 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على تراجع بلغت نسبته 2.68%، ليغلق عند مستوى 4588 نقطة، متأثراً بعمليات بيع طالت عدداً من الأسهم القيادية، ومنها سهما «اتصالات»، و«أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على 40.4 مليون سهم، بقيمة بلغت 105.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1184 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفعت منها 5 أسهم، فيما تراجعت أسعار 18 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، ضغوط بيع مماثلة على عدد من الأسهم القيادية، ومنها سهما «العربية للطيران» و«إعمار»، ليغلق على تراجع بنسبة 1.83% عند مستوى 2982 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 115.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 202.2 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2413 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 4 أسهم، فيما تراجعت أسعار 24 سهماً، بينما ظلت أسعار 3 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق. ... المزيد
     
 

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