مقتل 64 داعشياً و10 جنود سوريين في اشتباكات البادية

دمشق (وكالات)

قتل 64 عنصراً من تنظيم «داعش» الإرهابي خلال 24 ساعة من القتال العنيف والغارات الروسية والقصف البري المكثف في البادية السورية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن جبهات البادية السورية الممتدة من ريف الرقة الشرقي إلى ريف حماة الشرقي، مروراً بريف حمص الشرقي، شهدت خلال الـ 24 ساعة الفائتة، قتالاً عنيفاً بين قوات النظام المدعمة بالمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية من جانب، وعناصر تنظيم «داعش» من جانب آخر على محاور التماس بينهما.

وحسب المرصد، شهد الريف الحموي الشرقي قتالاً عنيفاً بين الطرفين، في محاولة من قوات النظام تحقيق تقدم على حساب التنظيم الذي يسيطر على عشرات القرى في هذا الريف، فيما شهدت بادية حمص الشرقية تقدم لقوات النظام على حساب «داعش» وفرض سيطرتها العسكرية والبشرية على مدينة السخنة - آخر معقل داعش في محافظة حمص، كذلك شهد الريف الشرقي للرقة تقدماً مهماً حققته قوات النظام، والتي تقدمت لمسافة نحو أربعة كيلو متر من الأسوار الشرقية لمدينة معدان.

وطبقاً للمرصد، ترافقت الاشتباكات العنيفة مع تنفيذ الطائرات الروسية والتابعة للنظام عشرات الغارات التي طالت مناطق بريف حماة الشرقي وريف حمص وشرق الرقة، والتي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 64 عنصراً من التنظيم، هم 30 عنصراً قتلوا في القصف والاشتباكات بمدينة السخنة، و18 عنصراً قتلوا في ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية لنهر الفرات، في حين قتل 16 عنصراً من التنظيم في القصف على ريف حماة الشرقي.