المبعوث الأممي إلى ليبيا يلتقي رئيس مجلس النواب

طرابلس (وكالات)

التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، رئيس مجلس النواب عقيله صالح في القبة شرق ليبيا، عقب وصوله أمس والوفد المرافق له قادمًا من العاصمة طرابلس.

وبحث اللقاء تطورات الوضع السياسي في البلاد، وسُبل دفع عملية التسوية السياسية في إطار الاتفاق السياسي وآلياته، حيث أكد رئيس مجلس النواب الليبي الثوابت التي اتخذها مجلس النواب وضرورة العمل على تعديل مسودة الاتفاق السياسي ليكون من رئيس ونائبين، وأهمية الإسراع في التعديل الذي اتفق عليه الجميع من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، بالإضافة إلى أهمية استمرار الحوار من أجل المصالحة الشاملة ، وكذلك الغاء المادة الثامنة الخاصة بالجيش وقياداته .

وكان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، استقبل أمس الأول في طرابلس غسان سلامة يرافقه وفد يضم مديري الشؤون السياسية والأمنية والأقسام الإعلامية والشؤون العامة.

..وإنقاذ 137 مهاجراً غير شرعي قبالة السواحل الليبية