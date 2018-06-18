افتتاح 18 متجراً جديداً في «سيتي سنتر عجمان»

عجمان (الاتحاد)

افتتحت ماجد الفطيم، 18 متجراً عالمياً جديداً ومطعماً في «سيتي سنتر عجمان»، كجزء من مشروع التوسعة والتطوير الذي يشهده المركز بتكلفة إجمالية تبلغ 643 مليون درهم.

يشهد «سيتي سنتر عجمان»، مرحلة تطور شاملة والتي تهدف إلى الارتقاء بالمركز إلى مصاف مراكز التسوق الكبرى التي توفر أرقى تجارب التسوق والترفيه والطعام المتكاملة بحلول عام 2019.

كما حرص «سيتي سنتر عجمان» على تسهيل وصول مرتاديه من خلال توسعة مواقف السيارات التي يصل عددها حالياً إلى أكثر من 2100 موقف، إلى جانب تدشين مدخل جديد للمركز يضم 100 موقف إضافي بجانب متاجر «كارفور» و«سنتربوينت».

وقال محمد الريس، مدير أول مراكز «سيتي سنتر» - الإمارات الشمالية لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «يتيح المدخل الجديد لسيتي سنتر عجمان سهولة الوصول إلى متاجر»كارفور»و»سنتربوينت»، ليوفر بذلك الوقت على عملائنا الدائمين الراغبين بتسوق احتياجاتهم من مختلف المستلزمات المنزلية والبقالة».