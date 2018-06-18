«أتلانتس النخلة» يدمج أنظمته بتكنولوجيا «بلوك تشين»

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلن فندق أتلانتس نخلة جميرا، عن دمج تكنولوجيا «بلوك تشين» في أنظمته، ليكون الفندق الأول الذي يحقق السبق في هذا المجال على النطاق العالمي.

وقامت «ليكويد باي» المنصة الذكية لتسوية الدفعات بدمج تكنولوجيا «بلوك تشين» في أنظمة الفندق، حيث تتيح هذه المنصة الذكية للضيوف سداد قيمة أنشطتهم والخدمات العامة التي يتلقونها في الفندق بطريقة فعالة وآمنة وسهلة. كما تستخدم المنصة خاصية العقود الذكية التي تمكّن إدارة الفندق من وضع الأحكام الخاصة بالضيوف وشروط رد الأموال، ما يتيح إمكانية إجراء معاملات سلسة ودقيقة ومن غير عناء.

وقال أنطوني لينسدال، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بفندق أتلانتس النخلة، إن هذا الحل غير القائم على أساس التعاملات النقدية، يلعب دوراً في إزالة النزاعات ومنع الاحتيال، ويوفر في آن معاً، برامج مؤتمتة لمكافأة ولاء العملاء، فضلاً عن السرعة في التنفيذ، وهي مزايا بإمكان الفنادق الاستفادة منها.

ومن جهتها، ذكرت هيلين ودارد، مدير الشؤون المالية في فندق أتلانتس النخلة، أنه وفقاً لما يراه المشغلون، يشكل الوقت عاملاً مهماً ولا يقدر بثمن، فضلاً عن أن الابتكار والكفاءة هما من العناصر الأساسية للنجاح.

وقالت إن تبني نظام الدفع غير النقدي يساهم في توفير مزيد من الملاءمة، باعتبار أن التعامل النقدي لم يعد سائداً وأسهم أيضاً في تعزيز كفاءة التدقيق وضمان نطاق أوسع من أمن بيئة الدفع.

وأكدت أن طرح هذا المشروع الجديد يأتي في الوقت المناسب بالتزامن مع الإعلان عن استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 «بلوك تشين»، حيث سيتم تشغيل ما لا يقل عن نصف المعاملات الاتحادية بوساطة تكنولوجيا «بلوك تشين» بحلول عام 2021، منوهة بأنه في ظل الاتجاه المتزايد الذي تشهده المنطقة نحو تبني تكنولوجيا «بلوك تشين» في العصر الرقمي، فإن من شأن هذه التكنولوجيا أن تساعد الحكومة في إطار استعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.

وبدوره، قال جواد رياشي، مؤسس «ليكويد باي» الشركة القابضة التي تستثمر بشكل موسع في تكنولوجيات «بلوك تشين» وحلول البرمجيات الأخرى والواقعة في المنطقة الحرة لجبل علي، إن هدف المنصة التي تعد إحدى المنصات الذكية المبتكرة، يكمن في الربط بين مختلف الشركات العاملة في قطاع الضيافة وإزالة الحواجز المادية التي تفصل بينها، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للضيوف لاستكشاف معالم المدينة وتحميل التكاليف على الفندق المضيف، في حين يمكنهم سداد وتسوية الفواتير المترتبة عليهم عند تسجيل المغادرة.